«التحالف» في إحصائية مجمعة: 30 ألفًا و527 انتهاكًا حوثيًّا لوقف إطلاق النار بالحديدة

الرياض - محمد عبدالله - أعلن تحالف دعم الشرعية، الجمعة، أن ميليشيا الحوثي ارتكبت 30 ألفًا و527 انتهاكًا لوقف إطلاق النار في الحديدة.

وقال التحالف، في إحصائية صادرة عنه تتضمن إجمالي انتهاكات الحوثي، إن المليشيا أطلقت 383 صاروخًا بالستيًّا، و690 طائرة مسيرة و79 زورقًا مفخخًا.

وأشار التحالف إلى أن الألغام البحرية التي استخدمتها ميليشيا الحوثي بلغت 205 ألغام، فيما بلغت المقذوفات 96 ألفًا و912 شخصًا.

وكان التحالف، أعلن اليوم الجمعة، إحباط محاولة عدائية للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة.

وأكد التحالف استمرار تهديد الميليشيات الحوثية وبدعم إيراني لخطوط الملاحة البحرية العالمية، مشيرًا إلى أن جهوده أسهمت في تأمين حرية الملاحة وسلامة السفن العابرة لمضيق باب المندب.

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التحالف: إحباط محاولة عدائية للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة