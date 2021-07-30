«التجارة»: المقطع المتداول بشأن التلاعب في تعبئة أكياس الأرز قديم

الرياض - محمد عبدالله - ردت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، على المقطع المتداول بشأن تلاعب التجار في تعبئة أكياس الأرز، مؤكدة أن المقطع قديم.

وقالت وزارة التجارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن المقطع المتداول قديم، وتم الوقوف على هذه الموازين والمنتجات في وقت سابق من مراقبي الوزارة، وإيضاح المعلومة الخاطئة في مقطع الفيديو المتداول.

وكان مغردون تداولوا مقطعًا متداولا، قالوا إنه يظهر كيف يتلاعب التجار في تعبئة أكياس الأرز، إلا أن الوزارة، أرفقت رابطًا لجولتها السابقة والتي كانت بتاريخ 12 مايو الماضي، للوقوف على دقة كيل وموازين أكياس الأرز في منافذ البيع، بعد تداول الإشاعة حينها.