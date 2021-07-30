«التأمينات» توضح شروط ومتطلبات تعديل الأجر

الرياض - محمد عبدالله - قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن تسجيل صاحب العمل لأجر المشترك الصحيح يمكن الأخير من الاستفادة الكاملة من منافع نظام التأمينات الاجتماعية، موضحة المستندات والشروط الواجب توافرها لتعديل الأجر إذا كان أجر المشترك غير صحيح.

وأضافت التأمينات الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني أنه يمكن تعديل أجر المشترك من خلال المشترك أو صاحب العمل خلال السنة التأمينية أو خلال الثلاثة أشهر الأولى السنة التالية لها على الأكثر.

وأكدت التأمينات الاجتماعية أن الأجر الخاضع للاشتراك هو الأجر الأساسي والعمولة والنسبة المئوية للمبيعات أو الأرباح سواء اقتصر عليها الأجر أو كانت مضافًا إليه وبدل السكن النقدي المتفق عليه أو بدل السكن العيني وتقدر قيمته بما يساوي الراتب الأساسي عن شهرين.

ويكون الأجر الخاضع للاشتراك بالنسبة للسعوديين بحد أدنى 1500 ريال وبحد أقصي 4500 ريال، و400 ريال لغير السعوديين، وفقًا للتأمينات الاجتماعية.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن تعديل الأجر للمشترك يتطلب صورة هوية المشترك، وعقد العمل وبيان بتدرج الأجور وقرار التعيين للجهات الحكومية.

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