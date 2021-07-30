«التعليم»: 3 حالات على «توكلنا» مسموح لها بدخول المنشآت بدءًا من الأحد

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة التعليم الجمعة، اشتراط ظهور حالة (محصّن، محصّن جرعة أولى، متعافٍ) في تطبيق توكلنا؛ بدءًا من الأحد المقبل الموافق الأول من أغسطس 2021م؛ لدخول المنشآت التعليمية الحكومية والخاصة.

وأكدت وزارة التعليم، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، «تويتر»، أن هذا الإجراء يشمل جميع منسوبي التعليم والطلبة المستهدفين في التحصين.

كما يشمل جميع المراجعين لمقرات العمل في المنشآت إدارية والتعليمية والصحية الجامعية.

وناشدت وزارة التعليم، ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتشديد الرقابة لمنع أي مخالفات.