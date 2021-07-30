وزير الثقافة يبحث مع نظيرته الفرنسية التعاون المشترك بين البلدين

الرياض - محمد عبدالله - التقى الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، اليوم الجمعة، في مدينة روما، وزيرة الثقافة الفرنسية الدكتورة روزلين باشلو، على هامش اجتماع وزراء الثقافة لدول مجموعة العشرين الذي تستضيفه جمهورية إيطاليا.

وبحث وزير الثقافة مع نظيرته الفرنسية أوجه التعاون المشترك بين المملكة والجمهورية الفرنسية في الشأن الثقافي، موجهًا الشكر لوزيرة الثقافة الفرنسية على الدعم الذي قدمته فرنسا للمملكة إبان مدة رئاستها لجدول أعمال قمة العشرين في عام 2020.

وحضر اللقاء نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، والمشرف العام على الشؤون الثقافية والعلاقات الدولية بوزارة الثقافة راكان الطوق.