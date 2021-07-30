ضبط 5 مقيمين بالرياض استولوا على كوابل من كبائن كهرباء بـ963 ألف ريال

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة الرياض، الجمعة، القبض على 5 مقيمين من الجنسية الهندية، ارتكبوا جرائم تمثلت في إتلاف كبائن توزيع كهرباء والاستيلاء على القواطع والكابلات النحاسية والمتاجرة بها عبر منافذ بيع السكراب.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على المقيمين الخمسة، والذين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، مشيرًا إلى أنهم ارتكبوا جرائم تمثلت في إتلاف كبائن توزيع كهرباء والاستيلاء على القواطع والكابلات النحاسية والمتاجرة بها عبر منافذ بيع السكراب، تقدر قيمتها بمبلغ 963 ألف ريال.

وأكد متحدث شرطة الرياض إيقاف المتهمين الخمسة، واتخاذ بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.