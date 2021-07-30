استشاري: سبب واحد وراء انتشار القرنية المخروطية في المملكة

الرياض - محمد عبدالله - قال الدكتور شاكر الرشيدي استشاري طب العيون، إن انتشار القرنية المخروطية في المملكة بسبب الأمراض الوراثية من زواج الأقارب.

وأضاف الرشيدي خلال استضافته في برنامج 120 المذاع على قناة «الإخبارية» أن القرنية المخروطية هي مرض جيني وراثي يرتبط بأمراض أخرى مثل الرمد الربيعي وهو عبارة عن مرض التهاب تحسسي مزمن.

وأضاف أن الفرك المصاحب لمرض الرمد الربيعي المزمن يضعف القرنية، وبالتالي يسبب ضعف في القرنية وترقق وقرنية مخروطية.

وأكد أن السبب الأساسي في انتشار القرنية المخروطية هو الوراثة وأسباب جينية لكن المنتشر منها في المملكة هو زواج الأقارب.

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