«الصحة»: التعافي من كورونا بعد 10 أيام على الأقل بشروط

الرياض - محمد عبدالله - قالت وزارة الصحة إن الحالة المؤكد إصابتها بفيروس كورونا يمكنها التعافي من الفيروس بعد مرور 10 أيام على الأقل منذ ظهور الأعراض.

وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن التعافي من كورونا بعد 10 أيام يكون بشرط مضي آخر 3 أيام على الأقل بدون وجود أعراض تنفسية (سعال، ضيق تنفس) وارتفاع بالحرارة دون استخدام أدوية.

وأوضحت الوزارة أنه في الحالة المؤكد إصابتها بكورونا بدون أعراض يكون التعافي من الفيروس بعد مرور مدة 10 أيام على الأقل من تاريخ أخذ أول عينة إيجابية، وفي كلتا الحالتين بعد إتمام مدة التعافي لا يستدعي ذلك تأكيد فحص مخبري.

وحسب التوصيات الحالية فإنه عند الإصابة بعد تلقي الجرعة الأولى يمكن الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح بعد مرور 10 أيام على الأقل من الإصابة، وفقا لوزارة الصحة.

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