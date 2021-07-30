«الصحة»: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة إلى 26.4 مليونًا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة إلى 26 مليونًا و473 ألفًا.

وقالت وزارة الصحة، إن عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة وصلت إلى 26 مليونًا و473 ألفًا و316 شخصًا، بينهم 18.6 مليون جرعة أولى، و7.7 مليون جرعة ثانية.

وأكدت «الصحة» أن عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن بلغ 1.45 مليون شخص.

وأشارت إلى أن متحورات كورونا سريعة الانتشار، حاثة الجميع على استكمال الجرعتين من اللقاح، لمقاومة المتحورات، مع أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بها.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).