الرياض: القبض على 4 مواطنين تعمدوا تخويف مرتادي الأماكن العامة

الطيران المدني: السماح بدخول حاملي التأشيرات السياحية إلى المملكة أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعميماً إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة بما يشمل الطيران الخاص، بشأن السماح... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 20 ذو الحجة 1442 هـ 20 ذو الحجة 1442 هـ

الرياض: القبض على 5 مقيمين أتلفوا كبائن توزيع كهرباء صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 20 ذو الحجة 1442 هـ 20 ذو الحجة 1442 هـ

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