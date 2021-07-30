الطيران المدني: السماح بدخول حاملي التأشيرات السياحية إلى المملكة

ونص التعميم على السماح لشركات الطيران بنقل المسافرين حاملي التأشيرات السياحية القادمين إلى المملكة لمن استكمل تلقي جرعات إحدى اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة، مع أهمية تأكيد تسجيل بياناتهم المتعلقة بجرعات التطعيم على البوابة الإلكترونية الجديدة المخصصة لذلك على الرابط https://muqeem.sa/#/vaccine-registration/home، الأمر الذي يسهم في تسهيل إجراءاتهم عند الوصول.
وأكدت الهيئة أنه سيسري العمل بهذه الإجراءات ابتداءً من يوم الأحد 22/12/1442هـ الموافق 01/08/2021م.
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