الجوف: رفع 100 سيارة تالفة خلال 3 أيام

واصلت أمانة منطقة الجوف، والبلديات التابعة لها، أعمالها للقضاء على مظاهر التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري في المنطقة، من خلال رفع 100 سيارة تالفة ومهملة من الشوارع والساحات والأحياء خلال 3 أيام.
وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة، عمر الحموان، أن حملات إزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري مستمرة، وتشمل إزالة الملصقات واللوحات المخالفة، وأعمال النظافة، ورفع الأنقاض والمخلفات، وكذلك المركبات التالفة، بعد انتهاء المهلة الممنوحة لأصحابها.
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