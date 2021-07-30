إحباط محاولة عدائية للهجوم على سفينة تجارية سعودية بمسيرة حوثية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن إحباط محاولة عدائية للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة معادية، وأكد التحالف استمرار تهديد الميليشيا الحوثية بدعم إيراني لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر. وأوضح أن جهود التحالف أسهمت في تأمين حرية الملاحة وسلامة السفن العابرة لمضيق باب المندب.



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