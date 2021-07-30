الرياض: ضبط 50 مواطنا لبيعهم حطبا محليا لأغراض تجارية

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 50 مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزتهم 49 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المعروض لأغراض تجارية في مدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.