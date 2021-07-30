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أمير القصيم يشدد على عدم التهاون مع مخالفي الاحترازات

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الدمام - شريف احمد - شدد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, على أهمية تعزيز الإجراءات الوقائية والتعليمات المتخذة؛ للوقاية من فيروس .

وأكد سموه أن الدولة - أعزها الله - بذلت جميع الإمكانات وسخرت جميع الجهود لحماية الوطن والمواطنين من هذا الوباء, مشدداً على أهمية البعد عن التجمعات، وعدم تهاون قطاعات المنطقة كافة مع مخالفي الإجراءات والاحترازات الوقائية وتطبيق الأنظمة والتعليمات, وتأكيد التقيد بالإجراءات الصحية وتطبيق لبس الكمامة والتباعد الجسدي والتباعد الاجتماعي.

وشدد سمو أمير منطقة القصيم على جميع القطاعات في المنطقة بتطبيق العقوبات على من يتراخى بالالتزام بالاحترازات الوقائية والتعليمات المتخذة بهذا الصدد من قبل الدولة ـ أيدها الله ـ لمواجهة انتشار الفيروس والحد منه والقضاء عليه.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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