شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة»: مقطع التلاعب في تعبئة أكياس الأرز «قديم» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - _ الميزان المستخدم في المقطع مخصص للحلويات والمكسرات

أكدت وزارة التجارة، أن ‏مقطع المتداول للتلاعب في تعبئة أكياس الأرز قديم، مشيرة إلى أنه تم الوقوف على هذه الموازين والمنتجات في وقت سابق من مراقبي الوزارة، وإيضاح المعلومة الخاطئة في مقطع الفيديو المتداول.

وأوضحت الوزارة سابقا أن الميزان المستخدم في المقطع مخصص للحلويات والمكسرات.

وكان رواد مواقع التواصل تداولوا مقطع يوضح كيف يتلاعب التجار في تعبئة أكياس الأرز.