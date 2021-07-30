شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة يشيد بجهود «الإيكروم» في صوْن وترميم التراث العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة في روما اليوم، المدير العام للمركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية "الإيكروم" الدكتور ويبر ندورو، على هامش اجتماع وزراء الثقافة لدول مجموعة العشرين المنعقد في جمهورية إيطاليا.

وقدم سمو وزير الثقافة شكره لمنظمة "الإيكروم" على جهودها في صوْن وترميم التراث العالمي، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التراث والآثار وغيرها من المجالات ذات العلاقة.