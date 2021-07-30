شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة يبحث التعاون المشترك مع نظيرته الفرنسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة اليوم، في مدينة روما بوزيرة الثقافة الفرنسية الدكتورة روزلين باشلو، على هامش اجتماع وزراء الثقافة لدول مجموعة العشرين الذي تستضيفه جمهورية إيطاليا.

وبحث سمو وزير الثقافة مع نظيرته الفرنسية أوجه التعاون المشترك بين المملكة والجمهورية الفرنسية في الشأن الثقافي، موجهاً سموه شكره لمعالي وزيرة الثقافة الفرنسية على الدعم الذي قدمته فرنسا للمملكة إبان مدة رئاستها لجدول أعمال قمة العشرين في العام 2020.

حضر اللقاء معالي نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز، والمشرف العام على الشؤون الثقافية والعلاقات الدولية بوزارة الثقافة راكان الطوق.