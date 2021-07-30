تنظيم الرعي يتم تطبيقه تدريجيًّا وهذه أهدافه

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن تنظيم الرعي يتم تطبيقه تدريجيًّا وفقًا لدراسات الأثر البيئي والاقتصادي.

هدف تنظيم الرعي:

ويهدف تنظيم الرعي إلى الحد من تدهور الغطاء النباتي وتشجيع نمو النباتات المهمة اقتصاديًّا وبيئيًّا، وكذلك تنمية الثروة الحيوانية والحياة الفطرية.

وكذلك الحد من آثار التصحر والعواصف الغبارية وتخفيف مخاطرها الصحية والاقتصادية، ووقف ظاهرة أكل لحاء الأشجار والشجيرات الذي يتسبب في موتها.



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