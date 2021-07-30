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شكرا لقرائتكم التجارة: فيديو تلاعب التجار في أكياس الأرز قديم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-30
التجارة: فيديو تلاعب التجار في أكياس الأرز قديم
تم الوقوف على هذه الموازين والمنتجات
متابعات الخليج 365 - الرياض
ردت وزارة التجارة على مقطع فيديو متداول يوضح كيف يتلاعب التجار في تعبئة أكياس الأرز.
وقالت التجارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن المقطع المتداول قديم، وتم الوقوف على هذه الموازين والمنتجات في وقت سابق من مراقبي الوزارة، وإيضاح المعلومة الخاطئة في مقطع الفيديو المتداول.
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