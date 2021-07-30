التجارة: فيديو تلاعب التجار في أكياس الأرز قديم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

ردت وزارة التجارة على مقطع فيديو متداول يوضح كيف يتلاعب التجار في تعبئة أكياس الأرز.

وقالت التجارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن المقطع المتداول قديم، وتم الوقوف على هذه الموازين والمنتجات في وقت سابق من مراقبي الوزارة، وإيضاح المعلومة الخاطئة في مقطع الفيديو المتداول.



شارك الخبر