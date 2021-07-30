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التجارة: فيديو تلاعب التجار في أكياس الأرز قديم

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-30

التجارة: فيديو تلاعب التجار في أكياس الأرز قديم

تم الوقوف على هذه الموازين والمنتجات

متابعات الخليج 365 - الرياض

ردت وزارة التجارة على مقطع فيديو متداول يوضح كيف يتلاعب التجار في تعبئة أكياس الأرز.

وقالت التجارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن المقطع المتداول قديم، وتم الوقوف على هذه الموازين والمنتجات في وقت سابق من مراقبي الوزارة، وإيضاح المعلومة الخاطئة في مقطع الفيديو المتداول.

 
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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