الطيران المدني: السماح بدخول المسافرين حاملي التأشيرات السياحية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت هيئة الطيران المدني أنه تم السماح بدخول المسافرين حاملي التأشيرات السياحية إلى المملكة من الدول المسموح القدوم منها، وذلك لمن استكمل تلقي جرعات أحد اللقاحات المعتمدة بالمملكة.

وأعلنت وزارة السياحة، مساء أمس الخميس، استئناف استقبال السياح ورفع تعليق دخول حاملي التأشيرات السياحية.

استئناف استقبال السياح:

وقالت السياحة، في تغريدة عبر “تويتر”: “المملكة تعلن استئناف استقبال السياح ورفع تعليق دخول حاملي التأشيرات السياحية بدءًا من 1 أغسطس، مع الحفاظ على أولوياتها في سلامة وصحة السياح والمواطنين والمقيمين، بالالتزام بإجراءات واضحة وميسرة لكل من يتطلعون إلى زيارة بلادنا.

وتابعت وزارة السياحة، أنه يمكن تسجيل البيانات المطلوبة من خلال الرابط التالي: هنا. وأشارت أنه يمكن للسياح المحصنين بالكامل دخول المملكة دون حاجة إلى فترة حجر مؤسسي، على أن يتم تقديم شهادة تطعيم رسمية عند الوصول، وإحضار ما يثبت إجراء اختبار PCR وظهور نتيجته السلبية خلال 72 ساعة من وقت المغادرة. كما يتعين على زوار المملكة تسجيل بياناتهم المتعلقة بجرعات التطعيم على البوابة الإلكترونية الجديدة المخصصة لذلك: “هنا”، وكذلك تسجيل بياناتهم عبر تطبيق “توكلنا”، وإبرازه لدخول الأماكن العامة، علمًا بأن المحصنين بالكامل هم من تلقوا جرعتي تطعيم من أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة، وهي فايزر أو استرازينيكا أو موديرنا، أو جرعة واحدة من جونسون آند جونسون.

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