شروط تعديل الأجر لدى التأمينات الاجتماعية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن تسجيل صاحب العمل لأجر المشترك الصحيح يمكن الأخير من الاستفادة الكاملة من منافع نظام التأمينات الاجتماعية.

وتابعت التأمينات أنه يمكن تعديل أجر المشترك من خلال المشترك أو صاحب العمل خلال السنة التأمينية أو خلال الثلاثة أشهر الأولى السنة التالية لها على الأكثر.

الأجر الخاضع للاشتراك:

ولفتت إلى أن الأجر الخاضع للاشتراك هو الأجر الأساسي والعمولة والنسبة المئوية للمبيعات أو الأرباح، سواء اقتصر عليها الأجر أو كانت مضافًا إليها وبدل السكن النقدي المتفق عليه أو بدل السكن العيني وتقدر قيمته بما يساوي الراتب الأساسي عن شهرين.

تعديل الأجر:

ويكون الأجر الخاضع للاشتراك بالنسبة للسعوديين بحد أدنى 1500 ريال وبحد أقصي 4500 ريال، و400 ريال لغير السعوديين، وتعديل الأجر للمشترك يتطلب صورة هوية المشترك، وعقد العمل وبيان بتدرج الأجور وقرار التعيين للجهات الحكومية.

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