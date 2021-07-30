الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-30

انتهاكات ميليشيا الحوثي مستمرة.. 383 صاروخًا باليستيًّا و690 طائرة مسيرة

متابعات الخليج 365 - الرياض

بينت إحصائية محدّثة لإجمالي انتهاكات الميليشيا الحوثية أنها أطلقت 383 صاروخًا باليستيًّا و690 طائرة مسيرة و79 زورقًا مفخخًا.

وكذلك زرعت الميليشيا الحوثية 205 ألغام بحرية، وأطلقت 96912 مقذوفًا، وانتهكت وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية 30527 مرة.

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إحباط محاولة عدائية للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة معادية.

تهديد للملاحة البحرية:

وأكد التحالف استمرار تهديد الميليشيا الحوثية وبدعم إيراني لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر.

وشدد على أن جهوده أسهمت في تأمين حرية الملاحة وسلامة السفن العابرة لمضيق باب المندب.

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