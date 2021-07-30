أضرار للأجهزة الإلكترونية على العين و6 أعراض تستوجب الكشف الفوري

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-30

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

دعت استشارية العيون الدكتورة عفاف حسام، الأشخاص الذين يستخدمون الأجهزة الإلكترونية كالجوال والكمبيوتر بكثرة يوميًّا بضرورة الكشف على العين، وخصوصًا إذا ظهرت أي من الأعراض الستة، وهي حدوث تغيرات في إدراك الألوان، أو ظهور الهالات السوداء حول العيون بالإضافة لانتفاخها، أو تشوش الرؤية وحدوث ازدواجية في الرؤية أو جفاف بالعين أو التهابات أو إجهاد.

تدهور عضلات العين:

وقالت في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“: إن هناك مشاكل عديدة تنتج بسبب كثرة استخدام التقنيات ومنها، حدوث الالتهابات في العين وتدهور عضلات العين الناجمة عن تزايد سطوع إضاءة شاشة الجوال، التعرض للغباش في النظر، وظهور الهالات السمراء وحدوث بعض الانتفاخات أو الإصابة بالجفاف أو تحول لون العين وميله إلى اللون الأحمر، أو مبالغة الإفراز الدمعي نحو استعمال الجوال لفترة طويلة، بالإضافة إلى الإصابة بما يعرف بالضمور البقعي في شبكية العين.

يؤثر على النوم:

ولفتت إلى أن الأجهزة الإلكترونية تعمل على تقليل ساعات النوم، مما يؤدي لظهور الكثير من الاضطرابات النفسية والجسدية المرتبطة بقلة ساعات النوم والسهر، كما تسبب الأجهزة الإلكترونية أن الجلوس لفترات طويلة أمام الأجهزة الإلكترونية له أضرار على العمود الفقري، وتأثيرات على نظامه في تناول الطعام في المواعيد المحددة.

راحة كل 20 دقيقة:

ونصحت الدكتورة عفاف بضرورة استخدام واقي شاشة مضاد للتوهج على هاتف المحمول أو سطح الحاسوب الشخصي، بحيث لا يؤثر السطوع والإشعاع على العين، ويساعد هذا في حماية العين من الجفاف، وضرورة أخذ راحة كل 20 دقيقة والرمش الجيد للعينين، وتكبير الخط بما يريح العين، فالخط الصغير يجهد العينين مما قد يؤدي إلى ضعف البصر، لذا يجب استخدام خط بحجم أكبر أو عادي ومستوى أعلى من السطوع للشاشة المتحركة أو الشاشة الثابتة، وتجنب استخدام التكنولوجيا قبل النوم بساعة على الأقل، لتفادي الإصابة بالأرق، مع الحرص على تنظيف شاشة الأجهزة باستمرار.

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