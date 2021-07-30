- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
اختتم الفريق الكروي الأول بنادي الشباب معسكره الخارجي المقام بمدينة ماريبا الإسبانية، وتضمن المعسكر الذي استمر لمدة 21 يومًا، عددًا من البرامج التدريبية والمباريات الودية التحضيرية استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.
ومن جانب آخر منح المدير الفني البرازيلي شاموسكا اللاعبين إجازة لمدة يومين، على أن تعود التدريبات مساء يوم الاثنين المقبل.
وخاض الشباب أربع مباريات ودية في معسكر بإسبانيا؛ حيث كسب الأولى أمام نادي أوروبا 8-0، وتعادل في الثانية مع رايو فايكانو الإسباني بهدفين لهدفين، وفاز في الثلاثة على ريال بالومبيديكا الإسباني "3-2"، فيما خسر المباراة الرابعة من أمام نظيره وولفرهامبتون الإنكليزي بنتيجة 2-1.الشباب
30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442 08:57 PM
"شاموسكا" يمنح اللاعبين إجازة ليومينالشباب يختتم معسكره الخارجي في إسبانيا
اختتم الفريق الكروي الأول بنادي الشباب معسكره الخارجي المقام بمدينة ماريبا الإسبانية، وتضمن المعسكر الذي استمر لمدة 21 يومًا، عددًا من البرامج التدريبية والمباريات الودية التحضيرية استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.
ومن جانب آخر منح المدير الفني البرازيلي شاموسكا اللاعبين إجازة لمدة يومين، على أن تعود التدريبات مساء يوم الاثنين المقبل.
وخاض الشباب أربع مباريات ودية في معسكر بإسبانيا؛ حيث كسب الأولى أمام نادي أوروبا 8-0، وتعادل في الثانية مع رايو فايكانو الإسباني بهدفين لهدفين، وفاز في الثلاثة على ريال بالومبيديكا الإسباني "3-2"، فيما خسر المباراة الرابعة من أمام نظيره وولفرهامبتون الإنكليزي بنتيجة 2-1.
، الشباب يختتم معسكره الخارجي في إسبانيا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر الشباب يختتم معسكره الخارجي في إسبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.