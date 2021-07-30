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وقفت "الخليج 365" على مطالبات أهالي حي جبرة بالطائف، وتذمرهم من وجود حفريات وسط الحي المأهول بالسكان؛ إذ تسببت هذه الحفريات بأعطال كثيرة لمركباتهم، مؤكدين عدم صلاحية الطريق منذ سنوات عدة في ظل غياب الصيانة المستمرة لها؛ ما أدى إلى تهالك الطريق.
وقال عدد من الأهالي، التقتهم "الخليج 365"، إنهم يطالبون بإعادة سفلتة الطرق، وتحسين مدخل الحي من ناحية قسم شرطة الشرقية، مطالبين في الوقت ذاته بعمل الحلول المناسبة والعاجلة لحل المشكلة التي تسببت لهم بخسائر مادية بعد أن اعتادوا على زيارة ورش تصليح المركبات بين فترة وأخرى.
وطالب الأهالي أمانة الطائف بتوجيه المختصين طرفهم بإنهاء معاناتهم مع الحفريات في وسط الطرق، والعمل على إعادة السفلتة، وتحديد المواقع الخطرة التي تتطلب وضع المطبات فيها.
30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442 08:48 PM
لإنهاء المعاناة بإعادة السفلتة وتحسين المدخل في ظل غياب الصيانة المستمرة"الخليج 365" ترصد معاناتهم.. أهالي "جبرة" الطائف: طُرقنا متهالكة.. واعتدنا الورش.. ونطالب الأمانة بالتدخل
وقفت "الخليج 365" على مطالبات أهالي حي جبرة بالطائف، وتذمرهم من وجود حفريات وسط الحي المأهول بالسكان؛ إذ تسببت هذه الحفريات بأعطال كثيرة لمركباتهم، مؤكدين عدم صلاحية الطريق منذ سنوات عدة في ظل غياب الصيانة المستمرة لها؛ ما أدى إلى تهالك الطريق.
وقال عدد من الأهالي، التقتهم "الخليج 365"، إنهم يطالبون بإعادة سفلتة الطرق، وتحسين مدخل الحي من ناحية قسم شرطة الشرقية، مطالبين في الوقت ذاته بعمل الحلول المناسبة والعاجلة لحل المشكلة التي تسببت لهم بخسائر مادية بعد أن اعتادوا على زيارة ورش تصليح المركبات بين فترة وأخرى.
وطالب الأهالي أمانة الطائف بتوجيه المختصين طرفهم بإنهاء معاناتهم مع الحفريات في وسط الطرق، والعمل على إعادة السفلتة، وتحديد المواقع الخطرة التي تتطلب وضع المطبات فيها.
، "الخليج 365" ترصد معاناتهم.. أهالي "جبرة" الطائف: طُرقنا متهالكة.. واعتدنا الورش.. ونطالب الأمانة بالتدخل ،
المصدر : الخليج 365
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