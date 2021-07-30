شكرا لمتابعة خبر عن خبير بيئي يروي قصة غريبة لعلاجه بمبيد حشري خالي من المواد الكيميائية "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

روى الخبير البيئي فهد تركستاني قصة غريبة لعلاجه بمبيد حشري خالي من المواد الكيميائية، قائلا:"تناولت مبيد حشري طبيعي للعلاج من الإمساك أثناء زيارته لمصر".

وقال فهد تركستاني خلال مداخلة بقناة العربية:" أصيبت بإمساك أثناء زيارتي لمركز المبيدات الحشرية في جامعة القاهرة، وكنت منزعجا جدا".

وأشار:"مدير المركز أحضر قارورة في نفس المعمل وصبها في كأس وأعطاها لي وقال لي أشرب لا تخاف وأتى بكأس آخر وشرب من نفس المشروب الأخضر".

وأوضح:" مدير المركز قال لي 10 دقائق وكل شئ ينتهي وعندما سألته قلت له إيش هذا قال لي مبيد حشري طبيعي صديق البيئة ليس له أي أضرار وكل مكوناته طبيعية وليس به مبيدات كيميائية".