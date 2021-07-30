شكرا لمتابعة خبر عن مركز الأرصاد يكشف عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم الجمعة، موضحا أن الدمام بلغت درجة حرارتها 4ْ8.7، والأحساء وصلت حرارتها إلى 4ْ6.6.

وأشار مركز الأرصاد إلى أن القيصومة وحفر الباطن حرارتهما بلغت 4ْ5، بينما رفحاء وشرورة والمدينة المنورة وصلت درجة الحرارة 4ْ3.

وكان مركز الأرصاد توقع استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، نجران، الباحة، تمتد إلى أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.