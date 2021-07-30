معهد إعداد القادة يُطلق 39 دورة تدريبية لشهر أغسطس في 15 مدينة

الرياض - محمد عبدالله - أطلق معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة 39 دورة تدريبية عبر منصته الرسمية، وذلك ضمن البرنامج التدريبي الذي يسعى من خلاله لتطوير المستفيدين من تلك البرامج، وتأهيلهم وزيادة معارفهم من خلال المحاضرات المختلفة، بهدف تحقيق برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وتنوعت الدورات -التي توزعت بين 15 مدينة في المملكة- ما بين الحكام والمدربين والدورات الإدارية المختلفة في شتى الأقسام مثل التسويق والإدارة والتغذية والطب الرياضي.

ويهدف معهد إعداد القادة إلى رفع عدد المتخصصين في المجال الرياضي من خلال تنوع البرامج وشموليتها لجميع مناطق المملكة، إضافة إلى الدورات التي تقام "عن بعد" باللغتين العربية والإنجليزية.