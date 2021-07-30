وزير الخارجية: المملكة حريصة على أمن واستقرار تونس

الرياض - محمد عبدالله - أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، حرص المملكة على أمن واستقرار تونس.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الرئيس التونسي قيس سعيد في العاصمة التونسية.

وقال وزير الخارجية، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: تشرفت بنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله-، للرئيس قيس سعيد رئيس جمهورية تونس الشقيقة.

وأضاف الأمير فيصل أنه جدد خلال لقائه الرئيس التونسي موقف المملكة الداعم لأمن واستقرار تونس والوقوف بجانب كل ما يحقق الرفاه والازدهار للأشقاء في تونس.