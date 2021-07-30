فوائد الأناناس عديدة ليس من بينها حرق الدهون!

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-30

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

نفت أخصائية التغذية مريم الجيزاني أن يكون لفاكهة الأناناس أي دور في حرق الدهون كما يعتقد بعض الأشخاص الذين يتبعون الحمية والتخسيس، مبينة أن إنزيم البروميلين الذي ينسب إليه تأثير حرق الدهون يعمل أساسًا على تفكيك البروتينات وليس له أي تأثير على عملية حرق الدهون، ولكن هذه الميزة لا تحرم محبي الأناناس من فوائده الكثيرة، فهو جيد للصحة؛ لكونه منخفض السعرات الحرارية، وخاليًا تمامًا من الدهون المشبعة والكوليستيرول.

فوائد الأناناس:

وأشارت في حديث لـ”متابعات الخليج 365“، إلى أن الأناناس يعتبر مصدرًا غنيًّا بالفيتامينات المضادة للأكسدة، ومنها فيتامين ج المسئول بشكل أساسي عن تصنيع الكولاجين في الجسم، وهو البروتين الضروري للحفاظ على سلامة الأوعية الدموية والجلد والعظام والأعضاء المختلفة، كما أنه يعزز من مناعة الجسم ويقيه من السموم والأمراض، كما يحتوي أيضًا على كميات كبيرة من فيتامين (أ) والبيتا- كاروتين، وهما من أقوى مضادات الأكسدة، كما أن الجسم يحتاج إلى فيتامين (أ) للحفاظ على صحة وسلامة الجلد والأغشية المخاطية، كما أنه ضروري للحفاظ على قوة الإبصار وخاصة أثناء الليل.

يقوي مناعة الجسم:

ولفتت إلى أن عصير الأناناس يعتبر من المصادر الغنية بالمعادن المفيدة للجسم، وكذلك الفيتامينات الضرورية لتقوية مناعة الجسم ضد الأمراض، إذ يحتوي عصير الأناناس على البوتاسيوم أحد أهم المعادن الموجودة في سوائل الجسم والخلايا، وهو يلعب دورًا هامًّا في السيطرة على ضغط الدم، وضبط معدل ضربات القلب، كما أن النحاس الموجود فيه يحفز إتمام بعض التفاعلات الكيميائية الهامة في عملية تكوين كرات الدم الحمراء، بينما يحفز المنجنيز في عمل الإنزيمات المضادة للأكسدة.

يفيد الحوامل والأجنة:

ونصحت أخصائية التغذية مريم السيدات الحوامل بتناول عصير الأناناس لفوائده للحامل وجنينها، إذ يزيد من مناعة الجسم للمرأة الحامل ويعمل على تخليصها من السموم وخاصة الموجودة في الكبدة والكلى، ويمنع الإمساك المتعارف عليه للحوامل ويلين حركة الأمعاء، ويعمل على علاج مشاكل القولون والتهاباته، وتخليص الجسم من الغازات، وتحفيز نمو عظام الجنين وجلده وأوتاره وحمايته من التشوه، والمحافظة على توازن ضغط الدم.



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