شكرا لقرائتكم إحباط محاولة عدائية للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة معادية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-30 إحباط محاولة عدائية للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة معادية الميليشيا الحوثية تستمر في تهديد خطوط الملاحة البحرية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إحباط محاولة عدائية للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة معادية. تهديد للملاحة البحرية: وأكد التحالف استمرار تهديد الميليشيا الحوثية وبدعم إيراني لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر. وشدد على أن جهوده أسهمت في تأمين حرية الملاحة وسلامة السفن العابرة لمضيق باب المندب.

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