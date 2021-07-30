محمد بن مسعود - الدمام - مقصد للباحثين عن الجمال وصيد الأسماك وشموخ النخيل وتميز الرمال تسهم الطبيعة البِكر بتنوعها الجغرافي لسواحل محافظة الوجة الواقعة بمنطقة تبوك -أحد عوامل الجذب السياحي للمنطقة- لما تختزنه من شعب مرجانية وصخور ورمال بألوان مختلفة ونقاء لمياه البحر، واعتدال في مناخها طيلة أيام العام. ويعد شاطئ الهرابة -الذي يقع إلى الجنوب من مدينة الوجه بمسافة لا تزيد عن 15 كيلومترًا والمتميز برماله وشموخ نخيله وتدرج أعماقه- مرتكز الجمال في رؤية جزيرتي "الظهرة والمردونة"، ويضم مقومات جاذبة لهواة الغطس واكتشاف الأعماق والباحثين عن صيد الأسماك، لصفاء مياهه وتنوع ألوان الشعاب المرجانية وسط أعماقه، مما جعله مقصداً سياحياً مميزاً وخاصة في فصل الشتاء. 30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442 06:52 PM مقصد للباحثين عن الجمال وصيد الأسماك وشموخ النخيل وتميز الرمال غطس وأعماق وشعاب.. تمتع في شاطئ الهرابة حيث الجزر والمغامرة غطس وأعماق وشعاب.. تمتع في شاطئ الهرابة حيث الجزر والمغامرة تسهم الطبيعة البِكر بتنوعها الجغرافي لسواحل محافظة الوجة الواقعة بمنطقة تبوك -أحد عوامل الجذب السياحي للمنطقة- لما تختزنه من شعب مرجانية وصخور ورمال بألوان مختلفة ونقاء لمياه البحر، واعتدال في مناخها طيلة أيام العام. ويعد شاطئ الهرابة -الذي يقع إلى الجنوب من مدينة الوجه بمسافة لا تزيد عن 15 كيلومترًا والمتميز برماله وشموخ نخيله وتدرج أعماقه- مرتكز الجمال في رؤية جزيرتي "الظهرة والمردونة"، ويضم مقومات جاذبة لهواة الغطس واكتشاف الأعماق والباحثين عن صيد الأسماك، لصفاء مياهه وتنوع ألوان الشعاب المرجانية وسط أعماقه، مما جعله مقصداً سياحياً مميزاً وخاصة في فصل الشتاء. الكلمات المفتاحية ، غطس وأعماق وشعاب.. تمتع في شاطئ الهرابة حيث الجزر والمغامرة ،

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