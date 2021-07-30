محمد بن مسعود - الدمام - احتفل مذيع قناة العربية الزميل سلطان السلمي، بعقد قِرانه على ابنة الشيخ عبدالخالق بن فليح السلمي، وسط حضور عدد من المسؤولين والشعراء والزملاء الإعلاميين.

"الخليج 365" تبارك للعروسين وتسأل الله لهما حياة زوجية سعيدة. 30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442 06:35 PM سلطان السلمي يحتفل بعقد قرانه سلطان السلمي يحتفل بعقد قرانه احتفل مذيع قناة العربية الزميل سلطان السلمي، بعقد قِرانه على ابنة الشيخ عبدالخالق بن فليح السلمي، وسط حضور عدد من المسؤولين والشعراء والزملاء الإعلاميين.

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