شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا تشكر المملكة على سرعة استجابتها لطلب المساعدات الطبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب الوزير الأول للخارجية الماليزية دان سري هشام الدين حسين بالنيابة عن ملك ماليزيا ورئيس الوزراء والحكومة الماليزية عن أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ على سرعة استجابتهما لطلب مساعدات طبية إلى ماليزيا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير الأول للخارجية الماليزية اليوم مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان.

وأشار الوزير الماليزي إلى أنه تم توجيه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي قام خلال ثلاثة أيام بتجهيز ثلاث طائرات شحن وصلت إلى ماليزيا حاملة معدات وأدوات طبية متنوعة وقائمة تضم أنواع وأعداد من المعدات والأدوات الطبية التي وصلت إلى ماليزيا.

ونوه بتوجيه خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ بتقديم مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا يجري الإعداد حالياً بين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والإغاثة والجهات الماليزية المختصة من أجل سرعة تأمينها وتوريدها.

من جهته أشار السفير قطان إلى أن توجيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ـ حفظهما الله ـ وسرعة وصول المساعدات الطبية وتنوعها تأكيداً على عمق العلاقات السعودية الماليزية.