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شاطئ الهرابة في الوجه‏ مرتكز الجمال في رؤية جزر البحر

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-30

شاطئ الهرابة في الوجه‏ مرتكز الجمال في رؤية جزر البحر

يتميز برماله وشموخ نخيله وتدرج أعماقه

متابعات الخليج 365 - واس

تسهم الطبيعة البِكر بتنوعها الجغرافي لسواحل محافظة الوجة الواقعة بمنطقة تبوك -أحد عوامل الجذب السياحي للمنطقة- لما تختزنه من شعب مرجانية وصخور ورمال بألوان مختلفة ونقاء لمياه البحر، واعتدال في مناخها طيلة أيام العام.

شاطئ الهرابة: 

ويعد شاطئ الهرابة -الذي يقع إلى الجنوب من مدينة الوجه بمسافة لا تزيد عن 15 كيلومترا والمتميز برماله وشموخ نخيله وتدرج أعماقه- مرتكز الجمال في رؤية جزيرتي “الظهرة والمردونة”، ويضم مقومات جاذبة لهواة الغطس واكتشاف الأعماق والباحثين عن صيد الأسماك، لصفاء مياهه وتنوع ألوان الشعاب المرجانية وسط أعماقه، مما جعله مقصداً سياحياً مميزاً وخاصة في فصل الشتاء.

 

شاطئ الهرابة في الوجه‏ مرتكز الجمال في رؤية جزر البحر - متابعات الخليج 365 شاطئ الهرابة في الوجه‏ مرتكز الجمال في رؤية جزر البحر - متابعات الخليج 365 شاطئ الهرابة في الوجه‏ مرتكز الجمال في رؤية جزر البحر - متابعات الخليج 365 شاطئ الهرابة في الوجه‏ مرتكز الجمال في رؤية جزر البحر - متابعات الخليج 365 شاطئ الهرابة في الوجه‏ مرتكز الجمال في رؤية جزر البحر - متابعات الخليج 365
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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