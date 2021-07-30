نائب أمير مكة يعزي ذوي علي بن لادن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-30

متابعات الخليج 365 - واس

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير مكة المكرمة تعازيه لذوي علي بن محمد بن لادن.

وعبّر سموه عن صادق تعازيه ومواساته لذوي الفقيد، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جانبهم أعرب ذوو الفقيد عن شكرهم لسمو نائب أمير المنطقة على تعازيه ومواساته.

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