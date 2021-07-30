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شكرا لقرائتكم نائب أمير مكة يعزي ذوي علي بن لادن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-30
قدّم صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير مكة المكرمة تعازيه لذوي علي بن محمد بن لادن.
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نائب أمير مكة يعزي ذوي علي بن لادن
متابعات الخليج 365 - واس
قدّم صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير مكة المكرمة تعازيه لذوي علي بن محمد بن لادن.
وعبّر سموه عن صادق تعازيه ومواساته لذوي الفقيد، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
من جانبهم أعرب ذوو الفقيد عن شكرهم لسمو نائب أمير المنطقة على تعازيه ومواساته.
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