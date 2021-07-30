، حكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يواصلون معسكرهم في صربيا ،

- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
واصل حكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، تدريباتهم بالمعسكر الذي تحتضنه مدينة نوفي ساد الصربية في الفترة من 28 يوليو الجاري وحتى 8 أغسطس المقبل؛ استعدادًا للموسم الجديد، وذلك بمشاركة 51 حكمًا.
وكان المعسكر قد انطلق، الأربعاء، تحت إشراف رئيس لجنة الحكام الرئيسة بالاتحاد السعودي لكرة القدم، السويسري مانويل نافارو، ومدرب اللياقة البدنية أليخو.
وأقيمت الحصة التدريبية على فترتين صباحية ومسائية، حيث شملت الفترة الصباحية تمرينًا لياقيًا استمر لمدة ساعة ونصف، ثم مرانًا عمليًا بتحكيم مباراة ودية بوجود تقنية حكم الفيديو المساعد VAR، قبل أن تُختتم الفترة بمحاضرة تم خلالها شرح تعديلات القانون الجديد.
وشهدت الفترة المسائية تقسيم الحكام إلى ثلاث مجموعات، حيث شاركت المجموعة الأولى في تدريب عملي على تقنية الفيديو بوجود لاعبين، فيما خاضت المجموعة الثانية تدريبًا خاصًا للحكام المساعدين، اشتمل على مراجعة فورية للقطات المصورة، بينما اكتفت المجموعة الثالثة بتدريب لياقي.
30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442 05:42 PM
تحت إشراف رئيس لجنة الحكام الرئيسة بالاتحاد السعودي السويسري نافاروحكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يواصلون معسكرهم في صربيا
واصل حكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، تدريباتهم بالمعسكر الذي تحتضنه مدينة نوفي ساد الصربية في الفترة من 28 يوليو الجاري وحتى 8 أغسطس المقبل؛ استعدادًا للموسم الجديد، وذلك بمشاركة 51 حكمًا.
وكان المعسكر قد انطلق، الأربعاء، تحت إشراف رئيس لجنة الحكام الرئيسة بالاتحاد السعودي لكرة القدم، السويسري مانويل نافارو، ومدرب اللياقة البدنية أليخو.
وأقيمت الحصة التدريبية على فترتين صباحية ومسائية، حيث شملت الفترة الصباحية تمرينًا لياقيًا استمر لمدة ساعة ونصف، ثم مرانًا عمليًا بتحكيم مباراة ودية بوجود تقنية حكم الفيديو المساعد VAR، قبل أن تُختتم الفترة بمحاضرة تم خلالها شرح تعديلات القانون الجديد.
وشهدت الفترة المسائية تقسيم الحكام إلى ثلاث مجموعات، حيث شاركت المجموعة الأولى في تدريب عملي على تقنية الفيديو بوجود لاعبين، فيما خاضت المجموعة الثانية تدريبًا خاصًا للحكام المساعدين، اشتمل على مراجعة فورية للقطات المصورة، بينما اكتفت المجموعة الثالثة بتدريب لياقي.
، حكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يواصلون معسكرهم في صربيا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر حكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يواصلون معسكرهم في صربيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.