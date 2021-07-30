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أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، اليوم، أنها تمكنت منذ بداية عام 2021م، من استرداد أكثر من مليار ريال لمساهمين في عدد من المساهمات العقارية خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 30 يوليو الجاري.
وقالت "تصفية": منذ النشأة وحتى هذا اليوم؛ تخطت المبالغ المستوردة حاجز عشرة مليارات ريال.
وأضافت: وصل عدد الأمتار التي تم بيعها أكثر من 13 مليون متر مربع العام الماضي.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه النجاحات جاءت في إطار جهودها لإعادة حقوق المساهمين في مساهمات متعددة.
30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442 05:23 PM
في إطار جهود اللجنة لإعادة الحقوق في مساهمات متعددة"تصفية": استرداد مليار ريال لمساهمين خلال نصف 2021
أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، اليوم، أنها تمكنت منذ بداية عام 2021م، من استرداد أكثر من مليار ريال لمساهمين في عدد من المساهمات العقارية خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 30 يوليو الجاري.
وقالت "تصفية": منذ النشأة وحتى هذا اليوم؛ تخطت المبالغ المستوردة حاجز عشرة مليارات ريال.
وأضافت: وصل عدد الأمتار التي تم بيعها أكثر من 13 مليون متر مربع العام الماضي.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه النجاحات جاءت في إطار جهودها لإعادة حقوق المساهمين في مساهمات متعددة.
، "تصفية": استرداد مليار ريال لمساهمين خلال نصف 2021 ،
المصدر : الخليج 365
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