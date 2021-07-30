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سؤال يدور في أذهان الجميع ألا وهو إلى متى تستمر الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا؛ في ظل تزايد أعداد جرعات اللقاح؟ لتؤكد وزارة الصحة أن ذلك مرهون بتجاوز المجتمع لمخاطر الجائحة.
وقالت وزارة الصحة ممثلةً في "#الصحة_937": إن احتمالية الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ بعد اللقاح ممكنة، ولكن تبقى أقل بكثير مقارنة بغير مستكملي التحصين.
وفي إجابة عن سؤال احتمالية الإصابة بكورونا بعد تلقي الجرعة الثانية قالت الوزارة: احتمالية الإصابة ممكنة، ولكنها أقل بكثير مقارنة بغير مستكملي التحصين.
ودعت "الصحة" إلى المسارعة بتلقي الجرعتين، والاستمرار بالتقيد بالاحترازات لحين تجاوز المجتمع مخاطر الجائحة.
30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442 05:08 PM
ردّاً على تساؤل بخصوص المدة التي ستستمر خلالها الإجراءات الاحترازية"الصحة": الإصابة بالفيروس بعد اللقاح ممكنة.. لكن نسبتها أقل بكثير
سؤال يدور في أذهان الجميع ألا وهو إلى متى تستمر الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا؛ في ظل تزايد أعداد جرعات اللقاح؟ لتؤكد وزارة الصحة أن ذلك مرهون بتجاوز المجتمع لمخاطر الجائحة.
وقالت وزارة الصحة ممثلةً في "#الصحة_937": إن احتمالية الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ بعد اللقاح ممكنة، ولكن تبقى أقل بكثير مقارنة بغير مستكملي التحصين.
وفي إجابة عن سؤال احتمالية الإصابة بكورونا بعد تلقي الجرعة الثانية قالت الوزارة: احتمالية الإصابة ممكنة، ولكنها أقل بكثير مقارنة بغير مستكملي التحصين.
ودعت "الصحة" إلى المسارعة بتلقي الجرعتين، والاستمرار بالتقيد بالاحترازات لحين تجاوز المجتمع مخاطر الجائحة.
، "الصحة": الإصابة بالفيروس بعد اللقاح ممكنة.. لكن نسبتها أقل بكثير ،
المصدر : الخليج 365
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