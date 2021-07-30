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قالت الصحة إن متحورات كورونا سريعة الانتشار، حاثةً الجميع على استكمال أخذ جرعتين من اللقاح لمقاومة المتحورات، مع أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بها.
وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1187) حالة مؤكدة وتعافي (1176) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11355) حالة منها (1395) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (524584) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (505003) حالات.
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (14) حالة؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8226) حالة "يرحمهم الله جميعاً".
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).
30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442 04:15 PM
أكدت على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بها"الصحة": متحورات كورونا سريعة الانتشار ونحث على استكمال أخذ جرعتين من اللقاح لمقاومتها
قالت الصحة إن متحورات كورونا سريعة الانتشار، حاثةً الجميع على استكمال أخذ جرعتين من اللقاح لمقاومة المتحورات، مع أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بها.
وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1187) حالة مؤكدة وتعافي (1176) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11355) حالة منها (1395) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (524584) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (505003) حالات.
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (14) حالة؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8226) حالة "يرحمهم الله جميعاً".
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).
، "الصحة": متحورات كورونا سريعة الانتشار ونحث على استكمال أخذ جرعتين من اللقاح لمقاومتها ،
المصدر : الخليج 365
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