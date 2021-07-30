شكرا لمتابعة خبر عن استشاري: نسبة الإصابة بمرض القرنية المخروطية في المملكة أكثر من 4% "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال استشاري طب العيون، إن نسبة الإصابة بمرض القرنية المخروطية في المملكة يصل إلى أكثر من 4% و هذه النسبة ضعف دول العالم.

وأوضح الاستشاري خلال لقاء مع قناة الإخبارية، أن انتشار القرنية المخروطية في المملكة بسبب الأمراض الوراثية من زواج الأقارب.

وأشار إلى أن مرض القرنية المخروطية يرجع لأسباب جينية ووراثية ومرتبط بأمراض الرمد الربيعي الذي يضعف القرنية ويرققها.