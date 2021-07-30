شكرا لمتابعة خبر عن انفجار مقمع يصيب 7 أشخاص في حفل زفاف بالطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

أصيب 7 أشخاص بحروق، بعد مشاركتهم في رقصة "التعشير" أثناء حفل زواج بالطائف، ويأتي ذلك بعد انفجار البارود فيهم.

ومن جانبه، قال متحدث صحة الطائف سراج الحميدان، إن مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف استقبل 7 حالات منها 3 حالات حرجة، مشيرا إلى تحويل اثنتين منها لمستشفيات مكة، وواحدة تم تنويمها، وفق الزميلة "سبق".

ولفت إلى أنه تم تحويل 3 حالات مستقرة لمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف بقسم الحروق، موضحا أن حالة واحدة خرجت بعد تلقي العلاج اللازم.