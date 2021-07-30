شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عضو حقوق الإنسان: تسول الأطفال الأجانب يدخل ضمن الاتجار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت عضو هيئة حقوق الإنسان، الدكتورة سارة العبدالكريم، أن تسول الأطفال الأجانب المجلوبين من الدول آخرى، يدخل ضمن الإتجار بالأشخاص.

و عضو هيئة حقوق الانسان، لـقناة «الإخبارية» إلى أن هناك بعض الممارسات الاجتماعية ربما يعتقد البعض أنها لا تدخل ضمن الإتجار بالاشخاص، مثل أن يقدم رجل ابنته للزواج من شخص بسبب دين عليه.

وأشارت إلى أنه يجب مكافحة ظاهرة تسول الأطفال، عن طريق إعادة الطفل إلى دولته الأصلية، او إبقائه وتأهيله إذا رأت الدولة أن ذلك يصب في مصلحته.