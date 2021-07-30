شكرا لمتابعة خبر عن أمير القصيم يشدد على قطاعات المنطقة بعدم التهاون مع مخالفي الإجراءات الاحترازية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد المحسن (صدى):

شدد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, على كافة قطاعات المنطقة بأهمية تعزيز الإجراءات الوقائية والبروتوكولات والتعليمات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا

واكد سموه أن الدولة أعزها الله بذلت جميع الإمكانات وسخرت جميع الجهود لحماية الوطن والمواطنين من هذا الوباء, مشدداً على أهمية البعد عن التجمعات وعدم تهاون قطاعات المنطقة كافة مع مخالفي الإجراءات والبروتوكولات الوقائية وتطبيق الأنظمة والتعليمات, والتأكيد على التقيد بالإجراءات الصحية وتطبيق لبس الكمامة والتباعد الجسدي والتباعد الاجتماعي.

مشدداً سموه على جميع القطاعات في المنطقة بتطبيق العقوبات على من يتراخى بالالتزام بالاحترازات الوقائية والتعليمات المتخذة بهذا الصدد من قبل الدولة ـ أيدها الله ـ لمواجهة انتشار الفيروس والحد منه والقضاء عليه ـ بإذن الله ـ.