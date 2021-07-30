الصحة: ثبات حالات كورونا الحرجة لليوم الثاني.. والنشطة تسجل 11355

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، ثبات أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، لليوم الثاني على التوالي، لتسجل 1395 حالة، وهو نفس العدد الذي تم تسجيله أمس الخميس.

وأشارت الوزارة -عبر تويتر- إلى أن عدد الحالات النشطة شهد انخفاضًا طفيفًا، حيث تم تسجيل 11355 حالة، مقارنة بأمس حيث تم تسجيل 11358 حالة.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 1187 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، و1176 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكان وكيل وزارة الصحة الدكتور عبدالله عسيري قد كشف اليوم الجمعة عن دراسة سعودية توثق مأمونية لقاح شركة أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد، وفعاليته في منع المرض الشديد.

اقرأ أيضًا:

الصحة: يمكن الحصول على لقاح كورونا بعد التعافي مباشرة