الشؤون الإسلامية: افتتاح 3 مساجد في 3 مناطق بعد تعقيمها

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الحمعة، عن إعادة افتتاح ثلاثة مساجد بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في ثلاث مناطق، بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وذكرت الوزارة –في بيان لها- أن مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته من مساجد خلال الـ174 يومًا الماضية، وصل الى 1912 مسجدًا.

وأشارت إلى أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًا وإعادة فتحها، هي: مسجد واحد في كل من مناطق الشرقية والقصيم وجازان.

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