اخبار السعوديه

الشؤون الإسلامية: افتتاح 3 مساجد في 3 مناطق بعد تعقيمها

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الحمعة، عن إعادة افتتاح ثلاثة مساجد بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في ثلاث مناطق، بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس بين صفوف المصلين.

وذكرت الوزارة –في بيان لها- أن مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته من مساجد خلال الـ174 يومًا الماضية، وصل الى 1912 مسجدًا.

وأشارت إلى أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًا وإعادة فتحها، هي: مسجد واحد في كل من مناطق الشرقية والقصيم وجازان.

اقرأ أيضا:

إعادة افتتاح 7 مساجد في 4 مناطق بعد تعقيمها من كورونا

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا