بالفيديو.. 3 سعوديات يبتكرن جهازًا يساعد في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة

الرياض - محمد عبدالله - تمكنت 3 معلمات سعوديات في إحدى المؤسسات التعليمية المتخصصة بتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة من ابتكار جهاز يساعد في تسهيل العملية التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة والتواصل مع محيطهم بشكل أسهل وأطلقن عليه اسم «يسر».

وقالت المعلمة والمبتكرة ملاك كتبي، إن شركاءها في هذا الابتكار هن زميلتيها أمجاد فلاته، ولاء السمسمي، مؤكدة أن فكرة الابتكار جاءت حينما واجهن صعوبة في إيصال الأهداف التعليمية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، الأمر الذي جعلهم يجتمعن لمحاولة بلورة فكرة تمكنهن من إيصال المعلومات التعليمية للأطفال بشكل بسيط وسهل بابتكار جهاز «يسر».

وأكدت المبتكرة أن جهاز يسر يوفر للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة تسهيل إيصال الأهداف التعليمية بصورة سريعة ومبسطة، ودمج التعلم باللعب بشكل مبتكر دون أن تشعرهم بالإحباط والفشل، كما يزيد إقبالهم على التعلم بوجود وسائل تساعدهم بشكل مبسط.

وأشارت المبتكرة إلى حصولهم على دعم من جامعة أم القرى لتطبيق النموذج الأولي للجهاز على مجموعة من الأطفال مؤكدة أنه كان له أثر كبير عليهم.

وعن تسويق الابتكار قالت: «ننتظر الحصول على تمويل من مستثمرين لدعم المرحلة القادمة في تطوير الجهاز لطرحه في الأسواق والمنشآت الصحية والمؤسسات التعليمية حتى يفيد أطفالنا ذوي الاحتياجات الخاصة»، مشيرة إلى أن هناك صعوبة في الحصول على مستثمرين لتبني هذا الابتكار لحاجته لمبالغ مالية.