عضو بحقوق الإنسان: تسول الأطفال الأجانب يدخل ضمن الإتجار بالأشخاص

الرياض - محمد عبدالله - قالت عضو هيئة حقوق الإنسان، الدكتورة سارة العبدالكريم، إن تسول الأطفال الأجانب المجلوبين من بعض الدول، يدخل ضمن الإتجار بالأشخاص ويجب إعادتهم لدولهم أو تأهيلهم.

وأضافت الدكتورة سارة لـ«برنامج 120» المذاع على قناة «الإخبارية» إن هناك عددًا من الخيارات لمكافحة ظاهرة تسول الأطفال، منها إعادة الطفل إلى دولته الأصلية، او إبقائه وتأهيله إذا رأت الدولة أن ذلك يصب في مصلحته.

وأشارت عضو هيئة حقوق الانسان، إلى أن هناك بعض الممارسات الاجتماعية ربما يعتقد البعض أنها لا تدخل ضمن الإتجار بالاشخاص، مثل أن يقدم رجل ابنته للزواج من شخص بسبب دين عليه، وكانت تمارس قديما وتمارس بشكل أقل الآن في بعض الشرائح الاجتماعية.

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