الرياض تتصدر إصابات كورونا الجديدة بتسجيل 256 حالة

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت منطقة الرياض إصابات فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 256 إصابة جديدة، من إجمالي 1187 حالة، وفقًا لبيانات وزارة الصحة.

وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة التالية مسجلة 212 حالة، والمنطقة الشرقية 174 حالة، وجازان 118 حالة، والقصيم 92 حالة، والمدينة المنورة 64 حالة، وعسير 59 حالة، وحائل 58 حالة، ونجران 52 حالة، والباحة 36 حالة، والحدود الشمالية 31 حالة، وتبوك 28 حالة، والجوف 7 حالات.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 1187 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، و1176 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

يُذكر أن عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة منذ بدء حملة التطعيم وحتى اليوم الخميس، وصل إلى أكثر من 26 مليون جرعة

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